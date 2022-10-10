В Азербайджане на берегу Каспия будет построен завод по опреснению воды

В Азербайджане планируется строительство завода по опреснению воды, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и израильская компания I.D.E. Water Assets Ltd, известная в сфере переработки воды, подписали меморандум о сотрудничестве по опреснению воды из Каспийского моря», - написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.

При этом министр не указал, где планируется строительство нового завода и предполагаемые инвестиции в этот проект.

Б.Рустамбеков