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Бизнес и законодательство 10.10.2022 12:23

В Азербайджане на берегу Каспия будет построен завод по опреснению воды

В Азербайджане планируется строительство завода по опреснению воды, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) и израильская компания I.D.E. Water Assets Ltd, известная в сфере переработки воды, подписали меморандум о сотрудничестве по опреснению воды из Каспийского моря», - написал Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook.

При этом министр не указал, где планируется строительство нового завода и предполагаемые инвестиции в этот проект.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВОДА, ОПРЕСНЕНИЕ, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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