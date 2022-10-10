Безработица в ОЭСР в августе поднялась до 4,9%

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе поднялась до 4,9% с 4,8% в июле.
80% стран ОЭСР в позапрошлом месяце зафиксировали безработицу на уровне или ниже допандемийных значений, говорится в сообщении организации.
Число безработных в странах ОЭСР в августе увеличилось впервые с апреля прошлого года, до 33,2 млн человек с 32,8 млн в июле.
Безработица как среди женщин, так и среди мужчин в позапрошлом месяце стабилизировалась на июльском уровне - 5,1% и 4,7% соответственно. Показатель безработицы среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) поднялся до 10,6% с 10,3%, среди людей старшего поколения (25 лет и выше) - до 4,2% с 4,1%.
Безработица в еврозоне в августе осталась на уровне предыдущего месяца - 6,6%, в Европейском союзе - 6%. В США показатель поднялся до 3,7% с 3,5%, в Канаде - подскочил до 5,4% с 4,9%. Между тем в Японии безработица опустилась до 2,5% с 2,6%.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
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