Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

07.10 $/bbl +/- WTI 92.64 +4.19 Brent 97.92 +3.50

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 10.10.2022 19:12

Безработица в ОЭСР в августе поднялась до 4,9%

Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в августе поднялась до 4,9% с 4,8% в июле.

80% стран ОЭСР в позапрошлом месяце зафиксировали безработицу на уровне или ниже допандемийных значений, говорится в сообщении организации.

Число безработных в странах ОЭСР в августе увеличилось впервые с апреля прошлого года, до 33,2 млн человек с 32,8 млн в июле.

Безработица как среди женщин, так и среди мужчин в позапрошлом месяце стабилизировалась на июльском уровне - 5,1% и 4,7% соответственно. Показатель безработицы среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) поднялся до 10,6% с 10,3%, среди людей старшего поколения (25 лет и выше) - до 4,2% с 4,1%.

Безработица в еврозоне в августе осталась на уровне предыдущего месяца - 6,6%, в Европейском союзе - 6%. В США показатель поднялся до 3,7% с 3,5%, в Канаде - подскочил до 5,4% с 4,9%. Между тем в Японии безработица опустилась до 2,5% с 2,6%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ОЭСР, БЕЗРАБОТИЦА


Похожие новости


Безработица в ОЭСР в ноябре упала 7-й месяц подряд - до 5,5% Рост ВВП стран ОЭСР во II квартале ускорился до 1,6% Безработица в ОЭСР в апреле выросла до 6,6%, на 1,3 п.п. выше допандемийного уровня ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП в 2021-2022 гг Объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2020г упал до минимума за 15 лет - ОЭСР Коронавирус уже нанес больший ущерб, чем глобальный кризис 2008 года - ОЭСР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az