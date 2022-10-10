Лидеры G7 проведут во вторник видеоконференцию с участием Зеленского

Главы государств и правительств стран "группы семи" во вторник проведут переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на Украине, сообщают европейские СМИ со ссылкой на правительство ФРГ.

Отмечается, что в видеоконференции также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

По данным европейских СМИ, переговоры запланированы на 14:00 по берлинскому времени (15:00 мск).