Президент Казахстана обсудил с генсеком ОДКБ региональную безопасность

Ситуацию в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности обсудили в Астане в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в ходе встречи Токаев и Зась "подробно обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, в том числе особое внимание было уделено обстановке в центральноазиатском регионе".

Также Зась проинформировал Токаева "о работе по подготовке к предстоящим заседаниям уставных органов организации и сессии Совета коллективной безопасности, проведение которых запланировано в ноябре сего года", сообщил Зайнетдинов.

"Станислав Зась доложил главе казахстанского государства о ходе выполнения ряда отдельных поручений Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказал пресс-секретарь ОДКБ.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.