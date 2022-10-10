Волны аномальной жары будут усиливаться - ООН

В будущем волны аномальной жары будут только сильнее, гуманитарные организации призывают власти стран работать над смягчением последствий изменения климата, говорится в совместном докладе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКККП) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Полученные результаты поражают и беспокоят. Волны аномальной жары уже убивают тысячи людей каждый год, и они станут более смертельными по мере дальнейшего изменения климата", - говорится в докладе "Экстремальная жара: подготовка к волнам аномальной жары в будущем", опубликованном в понедельник.

Глава УКГВ Мартин Гриффитс заявил, что в будущем можно ожидать больше волн аномальной жары, которые будут опаснее, чем в настоящее время.

Тем не менее, в докладе говорится, на волны аномальной жары в будущем повлияет не только не поддающееся контролю изменение климата, но и действия властей по противодействуют глобальному потеплению. Авторы доклада утверждают, что властям необходимо инвестировать как в адаптацию к аномальной жаре, так и в смягчение ее последствий.

"На конференции COP27 мы призовем мировых лидеров обеспечить инвестирование для нужд тех местных сообществ, которые находятся на переднем крае климатического кризиса. Если такие сообщества смогут рассчитывать климатические риски и будут готовы принимать меры, мы сможем добиться того, чтобы экстремальные погодные явления не превращались в гуманитарные катастрофы", - заявил генеральный секретарь МФОКККП Джаган Чапагейн. Климатический саммит ООН COP-27 пройдёт в Шарм-эш-Шейхе в ноябре.

В докладе сообщается, что в период с 2010 по 2019 годы МФОКККП зафиксировала в мире 38 волн аномальной жары, от последствий которых погибли более 70 тыс. человек.