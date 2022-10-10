Генсек НАТО удвоит усилия по поставке Украине средств ПВО – Кулеба

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что удваивает усилия по предоставлению Украине средств ПВО.

«В нашем сегодняшнем телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенс Столтенберг осудил российские удары и заверил, что удваивает усилия по работе с союзниками по предоставлению Украине систем ПВО и оборудования для решения проблем с электроснабжением. НАТО продолжит поддерживать Украину», - написал Кулеба в понедельник в Твиттере.