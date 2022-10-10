Сербия и Венгрия договорились построить нефтепровод для поставок Белграду российской нефти

Власти Сербии и Венгрии пришли к соглашению по поводу строительства нефтепровода между обеими странами, по которому Белград сможет получать поставляемую Россией до Венгрии нефть, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Этот новый нефтепровод позволит снабжать Сербию нефтью, которая поставляется по нефтепроводу "Дружба", - заявили в венгерском правительстве.

ЭФЭ отмечает, что пока Сербия получает часть нефти через Хорватию, однако, по мнению венгерской стороны, "такой вариант в будущем вряд ли будет реальным, учитывая принятые санкции".