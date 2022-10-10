Сербия и Венгрия договорились построить нефтепровод для поставок Белграду российской нефти

Власти Сербии и Венгрии пришли к соглашению по поводу строительства нефтепровода между обеими странами, по которому Белград сможет получать поставляемую Россией до Венгрии нефть, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.
"Этот новый нефтепровод позволит снабжать Сербию нефтью, которая поставляется по нефтепроводу "Дружба", - заявили в венгерском правительстве.
ЭФЭ отмечает, что пока Сербия получает часть нефти через Хорватию, однако, по мнению венгерской стороны, "такой вариант в будущем вряд ли будет реальным, учитывая принятые санкции".
ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана на границе - Минобороны
Алиев утвердил соглашение с Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве
Алиев ожидает расширения торгово-экономического сотрудничества Азербайджана и Молдовы
"Атлетико" выкупил у "Барселоны" контракт нападающего Гризманна
Волны аномальной жары будут усиливаться - ООН
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию на Южном Кавказе и результаты четырехсторонней встречи в Праге
В Польшу за сутки прибыли пять тяжелых транспортных самолетов США, зафрахтованных Пентагоном
Генсек НАТО удвоит усилия по поставке Украине средств ПВО – Кулеба
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank принимает участие в Sibos 2022
AccessBank объявляет набор в Школу розничных банкиров
Держатели карты Birbank заработали в сентябре 1,7 млн манатов кешбэка
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично