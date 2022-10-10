В Польшу за сутки прибыли пять тяжелых транспортных самолетов США, зафрахтованных Пентагоном

Не менее пяти американских тяжелых транспортных самолетов прибыли за сутки в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку грузовые самолеты Boeing 747 нескольких американских транспортных компаний, зафрахтованных Пентагоном.

Самолеты способны перевозить до 120 тонн груза.

По данным Транспортного командования вооруженных сил США, с конца февраля США поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 707 тыс. снарядов и ракет к ним.

Большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.