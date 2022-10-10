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Здравоохранение 10.10.2022 17:43

В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 15 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 186, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 67 случаях.

За сутки от новой коронавирусной инфекции скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 928 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 727 человек (+ 26 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 531 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 408 тестов на коронавирус против 1 тыс. 780 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 274 тыс. 499 тест на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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