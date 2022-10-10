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Внешняя политика 10.10.2022 17:57

Алиев утвердил соглашение с Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Узбекистаном «О военно-техническом сотрудничестве».

Кроме этого, Алиев утвердил межправительственное соглашение с Узбекистаном «О международных автомобильных связях».

Оба документы были подписаны 21 июня 2022 года в Ташкенте.

Тексты законов об утверждении соглашений опубликованы в понедельник на сайте главы азербайджанского государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, УЗБЕКИСТАН, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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