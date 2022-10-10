Алиев утвердил соглашение с Узбекистаном о военно-техническом сотрудничестве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное соглашение с Узбекистаном «О военно-техническом сотрудничестве». Кроме этого, Алиев утвердил межправительственное соглашение с Узбекистаном «О международных автомобильных связях». Оба документы были подписаны 21 июня 2022 года в Ташкенте. Тексты законов об утверждении соглашений опубликованы в понедельник на сайте главы азербайджанского государства. Б.Рустамбеков

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