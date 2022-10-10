Рано говорить, как будет функционировать система потолка цен на газ - представитель ЕК

На сегодняшний день трудно говорить, каковыми будут окончательные предложения Еврокомиссии (ЕК) по "потолку" цен на газ, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Председатель (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ИФ) уже обнародовала некоторые детали. Они относятся к ведущейся работе с целью определить дальнейшие решения, которые позволят устранить некоторые проблемы, связанные c нейтральным индексом цен на газ TTF. А параллельно мы будем работать над временным механизмом", - сообщил пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы о состоянии дел с инициативой "потолка" цен на газ.

"Но она (фон дер Ляйен) не говорила о том, как это будет функционировать. Нужно подождать", - добавил Мамер.

При этом он назвал "чрезвычайно сложными" ведущиеся в ЕС дискуссии по данному вопросу. "Да, мы говорили, что один из вариантов на столе. Но в то же время подчеркивали трудности, которые могут возникнуть, чтобы это функционировало, не причинив ущерба безопасности нашего снабжения, если действительно внедрить такой "потолок", - объяснил представитель ЕК.

Первое предложение, напомнил Мамер, было сделано еще в марте, но из-за опасения таких трудностей оно было встречено сдержанно. "Сегодня эти дебаты продвигаются, и мы возвращаемся с этим предложением. Приближаются ли эти дебаты к завершению? Нет. И вы это видели во время дискуссий в Праге в минувшую пятницу (на неформальном саммите ЕС 7 октября - ИФ). Эти дебаты все еще продолжаются", - отметил пресс-секретарь.

"Мы очень внимательны к любому вкладу государств-членов. Мы внимательны ко всем моделям, предлагаемым тем или иным государством-членом, чтобы найти правильное направление с целью прийти к механизму, который позволит нам смягчить этот скачок цен на газ для европейских потребителей и предприятий", - подытожил Мамер.