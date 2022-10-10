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ТЭК 10.10.2022 18:51

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно после скачка на прошлой неделе

Цены на нефть меняются умеренно и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 подешевели на $0,11 (0,11%) - до $97,81 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,05 (0,05%) - до $92,69 за баррель.

По итогам недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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