Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно после скачка на прошлой неделе

Цены на нефть меняются умеренно и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник после подъема более чем на 15% по итогам прошлой недели на фоне решения ОПЕК+ сократить квоты на нефтедобычу.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 подешевели на $0,11 (0,11%) - до $97,81 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,05 (0,05%) - до $92,69 за баррель.

По итогам недели Brent подорожала на 15%, WTI - на 16,5%.