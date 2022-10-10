Пашинян и Блинкен обсудили ситуацию на Южном Кавказе и результаты четырехсторонней встречи в Праге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба армянского правительства в понедельник.

Пашинян и Блинкен коснулись результатов состоявшейся 6 октября в Праге четырехсторонней встречи премьер-министра Армении, президентов Франции и Азербайджана, председателя Совета Европы.

В ходе беседы была отмечена важность разработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также осуществление работ по демаркации границы и обеспечение деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Пашинян также поделился своими впечатлениями о встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Блинкен в свою очередь выразил готовность США в ближайшее время внести свой вклад в переговорный процесс и установление мира и стабильности на Южном Кавказе.