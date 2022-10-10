ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана на границе - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле в понедельник позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.
"Подразделения вооруженных сил Армении в понедельник с 9:55 до 16:30 с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюнешли Басаркечерского района и населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района с перерывами обстреливали из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Тезекенд Дашкесанского района и Агбулаг Товузского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".
Н.Аббасова
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