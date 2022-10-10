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Внешняя политика 10.10.2022 20:21

Алиев и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Государственный секретарь Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Госсекретарь выразил признательность за позитивные шаги, предпринимаемые Азербайджаном и Арменией для достижения прочного мирного соглашения, включая недавние прямые переговоры между министрами иностранных дел и лидерами", - говорится в сообщении Госдепа.

Блинкен также приветствовал возвращение Азербайджаном 17 армянских военнопленных 4 октября и призвал президента Алиева продолжать ограниченные по срокам и измеримые шаги для поддержки мирного процесса.

"Госсекретарь подтвердил поддержку США, в том числе в отношении четкой делимитации границы, транспортных связей, поиска и идентификации пропавших без вести, возвращения задержанных и др. вопросов", - говорится в сообщении.

По информации Госдепа, в ходе беседы Блинкен также подчеркнул необходимость того, чтобы обе стороны поддерживали прекращение огня и сосредоточились на достигнутом путем переговоров соглашении как единственном пути к прочному миру.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, США, ГОССЕКРЕТАРЬ


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