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Внешняя политика 10.10.2022 20:46

Байрамов и Боррель обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепом Боррелем.

"В ходе беседы обсуждались итоги четырехсторонней встречи в Праге лидеров Азербайджана, Армении, Франции и главы Европейского Совета, вытекающие из нее вопросы и ситуация в регионе", - сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

По информации ведомства, в ходе беседы Боррель проинформировал Байрамова о подготовке миссии Европейского Союза (вдоль армяно-азербайджанской границы - ИФ), высоко оценил итоги встречи в Праге и отметил приверженность Евросоюза установлению мира и стабильности в регионе.

"Байрамов, в свою очередь, отметил свои ожидания от встречи в Праге с точки зрения содействия миру в регионе. При этом он подчеркнул, что элементы мирного соглашения были представлены армянской стороне в ходе женевской встречи, и важно как можно скорее начать работу над ним и над делимитацией границы", - говорится в информации.

Н,Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, БОРРЕЛЬ, РАЗГОВОР


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