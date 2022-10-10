В НАТО призывают оборонные компании наращивать производство для пополнения своих арсеналов и помощи Украине

Страны НАТО на фоне ситуации вокруг Украины убеждают оборонные компании нарастить производство вооружений, чтобы члены альянса смогли восполнить свои запасы вооружений, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.
"Государства НАТО настоятельно призывают компании увеличить производство, чтобы помочь им восполнить и собственные арсеналы, и арсеналы Украины (...), заявили лица, знакомые с этим вопросом", - передает агентство.
В частности, по данным источников, отправка Киеву вооружений вызвала проблемы с запасами 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. При этом, по данным Bloomberg, США передали Украине свыше 1 млн единиц подобных снарядов.
По информации агентства, в данный момент оборонные компании США и Европы отмечают повышенный спрос на зенитные, противотанковые и прочие вооружения, однако быстрое наращивание соответствующего производства, которое удовлетворит государственный спрос, не будет легким процессом, и на него могут уйти годы. Проблема вызвана сокращением оборонных расходов со стороны многих стран, последовавшем за окончанием "холодной войны" и повлиявшем на производство, отмечает агентство.
Так, европейским компаниям придется модифицировать производственные линии. Также отмечается нехватка квалифицированных рабочих, дефицит некоторых полупроводников и редкоземельных металлов.
В то же время директор программ вооружений и военных расходов Стокгольмского международного института исследований проблем мира Люси Беро-Сюдро заявила, что неясно, как долго вопрос оборонных расходов будет в приоритете в Европе, которой грозит возможный энергетический кризис этой зимой. В то же время, по ее словам, странам придется еще сильнее наращивать различные расходы, если они хотят не отстать от Китая в перспективных технологиях.
"С учетом того трудного экономического положения, в котором мы окажемся, будут компромиссы. Европейским правительствам предстоят тяжелые решения", - сказала она.
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