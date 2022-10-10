Ряд крупнейших аэропортов США подвергся кибератакам

Хакеры в понедельник совершили кибератаки на информационные системы некоторых крупнейших аэропортов в США, сообщает ABC News.
Первые атаки зафиксировали около 3:00 (10:00 мск) в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Позднее специалисты отмечали сбои в работе сайтов международного аэропорта Лос-Анджелеса и международного аэропорта О`Хара в Чикаго.
Атаки нарушили доступ к сайтам, информирующим о загруженности и времени ожидания в аэропортах. Однако действия хакеров не затронули управление воздушным движением, транспортную безопасность и линии связи с самолетами.
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