Алиев рассчитывает на помощь Госдепа в получении данных о массовых захоронениях азербайджанцев, погибших в Первую карабахскую войну

По инициативе госсекретаря США Энтони Блинкена в понедельник состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.

"В ходе беседы президент Алиев положительно оценил состоявшуюся в Женеве первую двустороннюю встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Глава государства также выразил надежду, что заявление, принятое по итогам встречи в Праге, будет способствовать мирному процессу. Президент Алиев выразил убеждение, что если Армения проявит политическую волю, то до конца этого года может быть подписано мирное соглашение", - говорится в сообщении.

В ходе разговора глава государства коснулся встреч, состоявшихся между представителями Азербайджана и Армении по инициативе Энтони Блинкена и Джейка Салливана, и расценил их как шаги к миру.

"Президент Азербайджана также напомнил, что более 3900 соотечественников считаются пропавшими без вести после Первой карабахской войны, и отметил важность предоставления Арменией информации о местонахождении массовых захоронений. Президент Алиев попросил госсекретаря США использовать свои возможности для решения этого вопроса", - говорится в информации.

При этом Алиев сообщил, что Международный комитет Красного Креста располагает определенной информацией о местонахождении ряда массовых захоронений, основанной на показаниях свидетелей и другой информации.

Н.Аббасова