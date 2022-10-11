S&P резко ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год, ожидает рецессии

Экономика Соединенных Штатов в 2023 году сократится на 0,5% на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, полагают аналитики S&P Global Market Intelligence.
Предыдущий прогноз предусматривал рост ВВП США на 0,9%, отмечает Financial Times.
"После пессимистичного августовского отчета о потребительских ценах и сентябрьского заседания Федрезерва доходность американских гособлигаций подскочила, спред с доходностью корпоративных бондов и ставками по ипотечным кредитам вырос, фондовые рынки упали, а доллар укрепился еще сильнее", - отметил старший экономист по США в S&P Джоэл Праккен.
"Мы полагаем, что недавнее ужесточение финансовых условий повергнет экономику США в полноценную рецессию, а не просто в рецессию в плане темпов роста ВВП", - добавил он.
Техническое определение рецессии предусматривает сокращение экономики на протяжении двух кварталов подряд. Между тем в США наступление рецессии фиксирует Национальное бюро экономических исследований (National Bureau of Economic Research, NBER), и для NBER рецессией является существенное сокращение экономической активности в масштабах всей экономики, продолжающееся несколько месяцев.
По оценкам S&P, слабое восстановление американской экономики начнется только в третьем квартале 2023 года.
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