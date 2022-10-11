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Дальнее зарубежье 11.10.2022 12:34

Премьер Британии призывает провести внеочередной саммит НАТО из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на предстоящей виртуальной встрече лидеров G7 призовет к проведению в ближайшие дни внеочередного саммита стран-членов НАТО в связи с ситуацией на Украине, сообщает Даунинг-стрит.

"Премьер-министр попросит страны сохранить жёсткие санкции (в отношении России - ИФ) и призовет к полноформатной встрече лидеров НАТО в ближайшие дни", - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

Ранее сообщалось, что главы государств и правительств стран G7 во вторник проведут переговоры в режиме видеоконференции для обсуждения ситуации на Украине. В видеоконференции также примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры запланированы на 14:00 по берлинскому времени (16:00).

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