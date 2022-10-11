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СНГ 11.10.2022 12:13

Душанбе и Бишкек возобновили переговоры по проблеме госграницы

Делегация Киргизии прибыла в Таджикистан для переговоров по проблемам границы, сообщает во вторник Национальное информационное агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-службу Исполнительного органа государственной власти Согдийской области.

"Темой переговоров, которые продлятся четыре дня, станет демаркация на совместной границе", - говорится в сообщении агентства.

Очередное вооруженное противостояние между военнослужащими двух стран на таджикско-киргизской границе началось 14 сентября. Обе стороны обвинили друг друга в начале конфликта и применении тяжелой военной техники и вооружения. По заявлению таджикской стороны, киргизские военные использовали для ударов по населенным пунктам и гражданским объектам беспилотные летательные аппараты. По официальным данным с таджикской стороны в результате вооруженного конфликта погиб 41 человек.

Ранее председатель Государственного комитета по земельному управлению и геодезии при правительстве Таджикистана Ориф Ходжазод сообщил на пресс-конференции в Душанбе, что протяженность линии границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 987,6 км, из которых после согласования на уровне руководителей межправительственных делегаций Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации госграницы описаны 519,9 км, или 53%.

По его словам, после майской встречи 2021 года топографические группы завершили протокольные линии по 82,59 км, после согласования сторон документ должен быть направлен на утверждение межправительственной комиссии.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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