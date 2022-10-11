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Дальнее зарубежье 11.10.2022 13:02

Япония открыла границы для туристов после отмены последних ограничений из-за COVID-19

Власти Японии со вторника полностью отменили ограничения на въезд туристов, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают японские СМИ.

В частности, отменили установленное ранее ограничение на въезд в страну в день до 50 тыс. человек, а также требование о необходимости совершать поездку в составе организованной туристической группы.

Однако иностранцам будет нужно при въезде предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный тест на коронавирус. Тестирование в аэропортах проводиться не будет.

По данным японских СМИ, в 2019 году Японию посетили около 32 млн туристов, но из-за пандемии в 2020 году этот показатель упал на 87% до 4 млн. В 2021 году Японию посетили всего около 240 тыс. иностранных туристов.

Ранее в этом году Япония начала постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии. В июне были открыты границы для иностранцев, но введено ограничение в 20 тыс. человек в день, в сентябре это число увеличили до 50 тыс.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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