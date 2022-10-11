Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели $24 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $24 млн.

На аукционе 6 октября ЦБА продал банкам инвалюты на $30,5 млн.

«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $24 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

В январе-сентября 2022 года ГНФАР на валютных аукционах продал $3 млрд 857,3 млн (спад на 10,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года - ИФ).

В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).

Б.Рустамбеков