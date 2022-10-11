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Происшествия 11.10.2022 12:29

Семьям погибших и потерпевших при ракетных обстрелах ВС Армении города Гянджа выплачено почти 5 млн манат компенсаций - Генпрокуратура

Власти Азербайджана выплатили семьям погибших и пострадавших при ракетно-артиллерийских обстрелах ВС Армении города Гянджа осенью 2020 года компенсации на общую сумму почти 5 млн манатов, заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.

«В целях обеспечения необходимых социальных нужд гражданского населения, пострадавшего от гянджинского террора, и устранения ущерба, причиненного их домашнему и личному имуществу, выплачено компенсаций на общую сумму 4 млн 959 тыс. манатов», - сказал Сафаров во вторник на мероприятии, посвященном 2-й годовщине террористического акта, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября 2020 года.

По его словам, следственные органы осмотрели в Гяндже 113 разрушенных или поврежденных дома, 522 дома, нуждающихся в ремонте или реконструкции, 73 транспортных средства, а также одном фермерское хозяйство.

В общей сложности выявлены 669 человек, имущество которых пострадало в результате ракетных обстрелов со стороны ВС Армении.

Как сообщалось ранее, ВС Армении в ходе второй Карабахской войны осенью 2020 года 5 раз подвергали Гянджу ракетно-артиллерийским обстрелам: 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года. В результате армянских атак погибли 26 мирных граждан человек, в том числе 10 женщин и 6 несовершеннолетних, 175 человек получили ранения (включая 57 женщин и 32 несовершеннолетних), были сильно повреждены объекты гражданской инфраструктуры города и автотранспорт.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила 3 ​​уголовных дела и проводит расследование, принимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством страны.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, АРМЕНИЯ, ГЯНДЖА


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