Семьям погибших и потерпевших при ракетных обстрелах ВС Армении города Гянджа выплачено почти 5 млн манат компенсаций - Генпрокуратура

Власти Азербайджана выплатили семьям погибших и пострадавших при ракетно-артиллерийских обстрелах ВС Армении города Гянджа осенью 2020 года компенсации на общую сумму почти 5 млн манатов, заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров.
«В целях обеспечения необходимых социальных нужд гражданского населения, пострадавшего от гянджинского террора, и устранения ущерба, причиненного их домашнему и личному имуществу, выплачено компенсаций на общую сумму 4 млн 959 тыс. манатов», - сказал Сафаров во вторник на мероприятии, посвященном 2-й годовщине террористического акта, совершенного Арменией в Гяндже 11 октября 2020 года.
По его словам, следственные органы осмотрели в Гяндже 113 разрушенных или поврежденных дома, 522 дома, нуждающихся в ремонте или реконструкции, 73 транспортных средства, а также одном фермерское хозяйство.
В общей сложности выявлены 669 человек, имущество которых пострадало в результате ракетных обстрелов со стороны ВС Армении.
Как сообщалось ранее, ВС Армении в ходе второй Карабахской войны осенью 2020 года 5 раз подвергали Гянджу ракетно-артиллерийским обстрелам: 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года. В результате армянских атак погибли 26 мирных граждан человек, в том числе 10 женщин и 6 несовершеннолетних, 175 человек получили ранения (включая 57 женщин и 32 несовершеннолетних), были сильно повреждены объекты гражданской инфраструктуры города и автотранспорт.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила 3 уголовных дела и проводит расследование, принимаются все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством страны.
Х.Насирзаде
Представители 7 стран примут участие в заседании комитета начальников штабов СНГ в Баку
Структура мелиорации отбирает подрядчиков по подготовке ПСД строительства водохранилища и системы орошения в В.Зангезуре
ВВП Туркменистана в январе-сентябре вырос на 6,2%
Nissan передаст активы в РФ в пользу НАМИ с опционом выкупа в течение шести лет
Пшеница подорожала до максимума за 3 месяца на фоне эскалации ситуации в Украине
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Посольство Узбекистана в Киеве рекомендовало своим гражданам покинуть Украину
Глава комитета Сената США по международным отношениям призывает приостановить поставку оружия Саудовской Аравии
Япония открыла границы для туристов после отмены последних ограничений из-за COVID-19
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Команда Бакинской высшей школы нефти вновь представит Азербайджан в NASA
Kapital Bank принимает участие в Sibos 2022
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично