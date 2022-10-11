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Дальнее зарубежье 11.10.2022 13:27

Глава комитета Сената США по международным отношениям призывает приостановить поставку оружия Саудовской Аравии

Председатель комитета Сената по международным отношениям, сенатор от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал США приостановить все сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе поставку оружия, в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти.

"США должны немедленно заморозить все аспекты нашего сотрудничества с Саудовской Аравией, в том числе продажу оружия и сотрудничество в области безопасности, помимо того, что абсолютно необходимо для защиты персонала и интересов США", - говорится в заявлении Менендеса, опубликованном на его сайте.

Он заявил, что, как председатель комитета Сената по международным отношениям, не может дать "зеленый свет" сотрудничеству с Эр-Риядом, пока королевство не пересмотрит свою позицию по вопросу ситуации на Украине.

Ранее на этой неделе к приостановке продажи оружия Саудовской Аравии уже призывали член Палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь. Они отметили, что намерены представить соответствующий законопроект в Сенате и Палате представителей во вторник.

На прошлой неделе ОПЕК+ принял решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Президент США Джо Байден заявил, что "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу".

Со своей стороны, по сообщению западных СМИ, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге отметила, что, по мнению Вашингтона, такой шаг ОПЕК+ означает, что организация "выверила свою позицию с Россией".

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