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Транспорт и связь 11.10.2022 14:03

Nissan передаст активы в РФ в пользу НАМИ с опционом выкупа в течение шести лет

Японский автоконцерн Nissan передаст активы в РФ, включая производственную площадку в Санкт-Петербурге (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), в собственность российского ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение шести лет, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Продажа активов за символическую стоимость в госсобственность РФ в лице НАМИ была одобрена исполнительным комитетом иностранного автопроизводителя.

В периметр сделки входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве. По ее условиям, Nissan имеет опцион на выкуп своей доли в российском юрлице в течение следующих шести лет. Таким образом, активы автопроизводителя переданы в госсобственность РФ в том же порядке, как и в случае с французской Renault.

"В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места - а это около 2 тысяч сотрудников предприятия", - цитирует пресс-служба Минпромторга главу ведомства, вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

"НАМИ имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. "АвтоВАЗ" будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять запчасти", - отметил министр.

Президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида со своей стороны поблагодарил от имени компании российских коллег за вклад в развитие бизнеса на протяжении многих лет.

"Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников", - цитирует топ-менеджера Минпромторг.

Завод японской компании в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия - около 2 тыс. человек.

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