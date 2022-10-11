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Макроэкономика 11.10.2022 14:28

ВВП Туркменистана в январе-сентябре вырос на 6,2%

Рост ВВП Туркменистана в январе-сентябре 2022 года составил 6,2%, сообщил президент страны Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, заседание состоялось в понедельник, на нем рассматривались итоги социально-экономического развития страны за девять месяцев этого года.

Президент также сообщил, что за девять месяцев за счет всех источников финансирования освоено свыше 20 млрд манатов капиталовложений ($5,7 млрд по курсу ЦБ страны - ИФ), что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщалось, рост ВВП Туркменистана в 2021 году составил 6,2%.

По прогнозам правительства Туркменистана, в 2022 году ВВП страны возрастет также на 6,2%.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ВВП, СЕНТЯБРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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