ВВП Туркменистана в январе-сентябре вырос на 6,2%

Рост ВВП Туркменистана в январе-сентябре 2022 года составил 6,2%, сообщил президент страны Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, заседание состоялось в понедельник, на нем рассматривались итоги социально-экономического развития страны за девять месяцев этого года.

Президент также сообщил, что за девять месяцев за счет всех источников финансирования освоено свыше 20 млрд манатов капиталовложений ($5,7 млрд по курсу ЦБ страны - ИФ), что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщалось, рост ВВП Туркменистана в 2021 году составил 6,2%.

По прогнозам правительства Туркменистана, в 2022 году ВВП страны возрастет также на 6,2%.