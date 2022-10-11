ВВП Туркменистана в январе-сентябре вырос на 6,2%

Рост ВВП Туркменистана в январе-сентябре 2022 года составил 6,2%, сообщил президент страны Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства.
Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, заседание состоялось в понедельник, на нем рассматривались итоги социально-экономического развития страны за девять месяцев этого года.
Президент также сообщил, что за девять месяцев за счет всех источников финансирования освоено свыше 20 млрд манатов капиталовложений ($5,7 млрд по курсу ЦБ страны - ИФ), что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
Как сообщалось, рост ВВП Туркменистана в 2021 году составил 6,2%.
По прогнозам правительства Туркменистана, в 2022 году ВВП страны возрастет также на 6,2%.
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