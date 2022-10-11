Санду расценила пролет российских ракет над Молдовой как «грубое нарушение статуса нейтралитета» республики

Президент Молдовы Майя Санду расценивает пролет российских ракет над Молдовой как "грубое нарушение статуса нейтралитета" республики.
"Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет других стран и требуем, чтобы наши границы также уважались", - заявила Санду на брифинге во вторник.
По ее словам, из запущенных накануне Россией по целям в Украине три "незаконно пересекли воздушное пространство Молдовы над районами левобережья Днестра, Флорешть и Сорока". Она считает это "нарушением воздушного пространства и статуса нейтралитета Молдовы со стороны России".
В понедельник утром Минобороны Молдовы сообщило, что пущенные с Черного моря российские ракеты в стороны Украины пролетели через территорию Молдовы.
Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в понедельник в молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции, в связи с пролетевшими над территорией страны тремя российскими крылатыми ракетами. МИДЕИ заявил, что Молдаовы считает этот инцидент "чрезвычайно серьезным и прискорбным, который, несомненно, вызывает дополнительную напряженность".
После посещения МИДЕИ, российский дипломат сказал журналистам, что "в ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений".
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