Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

10.10 $/bbl +/- WTI 91.13 -1.51 Brent 96.19 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.10.2022 13:00

Санду расценила пролет российских ракет над Молдовой как «грубое нарушение статуса нейтралитета» республики

Президент Молдовы Майя Санду расценивает пролет российских ракет над Молдовой как "грубое нарушение статуса нейтралитета" республики.

"Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет других стран и требуем, чтобы наши границы также уважались", - заявила Санду на брифинге во вторник.

По ее словам, из запущенных накануне Россией по целям в Украине три "незаконно пересекли воздушное пространство Молдовы над районами левобережья Днестра, Флорешть и Сорока". Она считает это "нарушением воздушного пространства и статуса нейтралитета Молдовы со стороны России".

В понедельник утром Минобороны Молдовы сообщило, что пущенные с Черного моря российские ракеты в стороны Украины пролетели через территорию Молдовы.

Посол России в Молдове Олег Васнецов был вызван в понедельник в молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции, в связи с пролетевшими над территорией страны тремя российскими крылатыми ракетами. МИДЕИ заявил, что Молдаовы считает этот инцидент "чрезвычайно серьезным и прискорбным, который, несомненно, вызывает дополнительную напряженность".

После посещения МИДЕИ, российский дипломат сказал журналистам, что "в ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних отношений".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, РАКЕТЫ


Похожие новости


Президент Молдавии не сомневается, что страна получит статус кандидата в члены Евросоюза Макрон надеется, что ЕС сможет в ближайшие недели дать ответ Молдове на ее заявку на вступление Президент Молдавии о задержании генпрокурора: Люди требуют справедливости и избавления от коррупционных кланов Президент Молдовы ожидает поддержки ФРГ ее курса на европейскую интеграцию Санду назвала ЕС основным стратегическим партнером Молдовы Президент Молдовы объявила нулевую терпимость к коррупции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az