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Внешняя политика 11.10.2022 13:13

Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Кыргызстан с двухдневным государственным визитом.

Алиева в аэропорту встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Как сообщалось ранее, Алиев проведет переговоры с Жапаровым. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Кроме этого, в рамках визита также планируется проведение первого заседания Межгосударственного совета.

Помимо этого, состоится открытие парка "Дружбы Кыргызстана-Азербайджана", а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, КЫРГЫЗСТАН, ВИЗИТ


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