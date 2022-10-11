Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Кыргызстан с двухдневным государственным визитом.

Алиева в аэропорту встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Как сообщалось ранее, Алиев проведет переговоры с Жапаровым. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Кроме этого, в рамках визита также планируется проведение первого заседания Межгосударственного совета.

Помимо этого, состоится открытие парка "Дружбы Кыргызстана-Азербайджана", а также общеобразовательных школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви.

Р.Ахмедов