В Шуше планируется реконструкция внутренних дорог города

Управление государственного заповедника города Шуша (Карабахский регион Азербайджана) отбирает компанию для подготовки предварительной и детальной проектной документации, связанной с реконструкцией внутренних дорог города. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом опроса предложений. Предложения от компаний будут до 25 октября (14:00). Телефон: (+99470) 203-05-20. Х.Насирзаде

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