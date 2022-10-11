Структура мелиорации отбирает подрядчиков по подготовке ПСД строительства водохранилища и системы орошения в В.Зангезуре

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по строительству водохранилища Забухчай на реке Хекеричай (Экономический район Восточный Зангезур).
Также Управление отбирает подрядчика для подготовки ПСД по обеспечению оросительной водой посевные площади, находящиеся по левому и правому берегу Хекеричай.
Оба отбора проводятся методом опроса предложений.
Прием предложений компаний осуществляется до 15:00 25 октября 2022 года.
Телефон для связи: 012 431-08-64.
Б.Рустамбеков
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