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Карабах 11.10.2022 13:48

Структура мелиорации отбирает подрядчиков по подготовке ПСД строительства водохранилища и системы орошения в В.Зангезуре

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по строительству водохранилища Забухчай на реке Хекеричай (Экономический район Восточный Зангезур).

Также Управление отбирает подрядчика для подготовки ПСД по обеспечению оросительной водой посевные площади, находящиеся по левому и правому берегу Хекеричай.

Оба отбора проводятся методом опроса предложений.

Прием предложений компаний осуществляется до 15:00 25 октября 2022 года.

Телефон для связи: 012 431-08-64.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ОТБОР

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