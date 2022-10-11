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Внешняя политика 11.10.2022 14:20

Представители 7 стран примут участие в заседании комитета начальников штабов СНГ в Баку

В Баку 12 октября пройдет заседание комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) стран СНГ, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства в нем примут участие представители 7 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, РФ и Таджикистана.

«В заседании под председательством первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генерального штаба генерал-полковника Керима Велиева примут участие начальники Генштабов ВС Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника Генштаба ВС России и военный атташе Таджикистана в РФ», - подчеркивает Минобороны.

Р.Керимов

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Тэги: СНГ, ЗАСЕДАНИЕ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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