Представители 7 стран примут участие в заседании комитета начальников штабов СНГ в Баку

В Баку 12 октября пройдет заседание комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) стран СНГ, сообщает Минобороны Азербайджана. По данным ведомства в нем примут участие представители 7 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, РФ и Таджикистана. «В заседании под председательством первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генерального штаба генерал-полковника Керима Велиева примут участие начальники Генштабов ВС Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, заместитель начальника Генштаба ВС России и военный атташе Таджикистана в РФ», - подчеркивает Минобороны. Р.Керимов

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