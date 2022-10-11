Средние расходы британцев на еду вырастут на 643 фунта в 2022г

Средние расходы британцев на покупки в супермаркетах увеличатся в текущем году на 643 фунта стерлингов ($710) из-за рекордной за 40 лет инфляции, прогнозируют аналитики исследовательской компании Kantar.
Таким образом, компания повысила прогноз почти в два раза - в июне ожидалось, что рост затрат на продукты питания составит в среднем 380 фунтов, а апрельская оценка составляла 280 фунтов.
Британские домохозяйства в текущем году потратят на покупки еды в среднем 5,265 тыс. фунтов, согласно новому прогнозу.
За 12 недель по 2 октября цены на продукты в британских супермаркетах выросли на 4,8%, а годовая продуктовая инфляция составляет рекордные за все время подсчета показателя 13,9%, свидетельствуют данные Kantar.
За минувшие три месяца продажи в супермаркетах сети дискаунтеров Lidl подскочили на 20,9%, а сеть Aldi увеличила продажи на 20,7%. Lidl увеличил свою долю рынка до 7,1% с 6,2% годом ранее, Aldi - до 9,3% с 8%.
Единоличным лидером в сегменте остается Tesco с долей рынка в 27%, второе место занимает Sainsbury`s (14,7%), третье - Asda (14,3%).
Исследование показывает, что потребители продолжают отказываться от товаров известных брендов в пользу более дешевых продуктов, продаваемых под собственными торговыми марками супермаркетов. Продажи товаров собственных линеек выросли за четыре недели по 2 октября на 8,1%, тогда как продажи брендовых продуктов снизились за этот период на 0,7%.
Отдельно отмечается всплеск продаж фруктов и овощей "нетоварного" внешнего вида - то есть свежих и неиспорченных, но внешне не идеальных. Многие супермаркеты продают специальные линейки таких продуктов по сниженным ценам, и реализация таких овощей и фруктов за минувший месяц подскочила на рекордные 38%.
Подобные инициативы, позволяющие сократить объемы пищевых отходов, нивелируются негативным влиянием роста цен на экологическую осознанность британцев, отмечают аналитики Kantar. Как показало исследование, проведенное в мае этого года, доля потребителей, специально покупающих товары в более экологичной упаковке, снизилась до 59% с 62% годом ранее.
Кроме того, жители Великобритании начали готовиться к возможным отключениям отопления и электричества грядущей зимой, показывает анализ их покупок. Так, продажи пуховых стеганых одеял и электроодеял выросли на 8%, свечей - на 9%.
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