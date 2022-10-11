Песков: поставки Соединенными Штатами Киеву передовых систем ПВО сделают конфликт более долгим

Поставки США передовых систем ПВО Украине сделают конфликт более длительным, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-факто США уже завязли в этом конфликте. Мы с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны", - сказал Песков журналистам.

"Но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата", - подчеркнул он.