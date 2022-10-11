Италия готова к зиме в сфере энергетики, будет стремиться и дальше снижать зависимость от поставок газа из РФ

Власти Италии зимой не ожидают нехватки газа и нацелены на дальнейшее сокращение зависимости в этой сфере от России, заявил министр экологического перехода страны Роберто Чинголани.
"Мы обеспечили безопасность страны в сфере энергетики, и потому зима должна пройти спокойно. Газохранилища заполнены", - приводит во вторник его слова итальянское телевидение.
При этом Чинголани считает, что Италии удастся снизить цены на энергоносители, только введя вместе с ЕС "потолок" цен на энергоресурсы. "Мы несколько месяцев назад выступили за такой потолок. Еврокомиссия действовала медленно, но затем ускорилась", - сказал он. Также министр выразил надежду на решение украинского конфликта: по его мнению, такое развитие событий, в частности, оказало бы позитивное воздействия на рынок энергоресурсов.
Чинголани отметил, что Италия успешно сокращает зависимость от поставок газа из РФ. "На сегодняшний день нам удалось снизить на 50% нашу зависимость от российского газа: раньше мы получали оттуда 40% поставок, а теперь - 20%", - заявил министр. Он надеется, что строительство терминала по регазификации в Пьомбино позволит сократить зависимость от поставок из РФ еще на 50%. Полную независимость от импорта газа из России он Чинголани прогнозирует на 2024 год.
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