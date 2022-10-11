GM представила экосистему для управления потреблением электроэнергии

Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) представил экосистему для управления потреблением электроэнергии.
Как сообщается в пресс-релизе компании, экосистема носит название GM Energy. В рамках нее клиенты различных сегментов (потребители и бизнес) смогут иметь доступ к стационарным аккумуляторным батареям, солнечным панелям, зарядным устройствам для электромобилей и другим продуктам электрогенерации.
Кроме того, GM будет предоставлять программное обеспечение, которое позволит эффективно управлять электропотреблением и будет соединять оборудование с электромобилями клиентов и оборудованием энергетических компаний.
В частности, например, клиенты смогут продавать излишек электроэнергии, аккумулированной в батареях, в период повышенного спроса, а также обеспечивать дома электричеством во время отключений.
"GM Energy предоставит возможность получать продукты и услуги в области устойчивой энергетики, которые помогут смягчить последствия перебоев в подаче электроэнергии и предоставить клиентам устойчивое и экономичное управление энергопотреблением", - заявил вице-президент GM EV Growth Operations Трэвис Хестер.
Между тем услуги GM Energy в сегменте В2В уже доступны для клиентов. В сегменте В2С потребители смогут начать получать услуги со следующего года.
В то же время GM разработала эту экосистему не самостоятельно, а в партнерстве с другими компаниями, среди которых поставщик солнечных батарей SunPower и региональные энергокомпании, включая Pacific Gas and Electric (PG&E) и Con Edison.
Котировки акций GM снижаются на 0,9% в ходе предварительных торгов во вторник.
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