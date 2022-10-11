Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана

Сильное землетрясение зафиксировали во вторник в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает агентство Associated Press. Магнитуда подземных толчков составила 5,1. Сильнее всего землетрясение ощущалось в районе Шигнан. Пока данных о жертвах или разрушениях не поступало. В июне в центральном регионе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Жертвами стали около 1 тыс. человек, еще сотни пострадали.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».