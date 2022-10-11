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Дальнее зарубежье 11.10.2022 18:01

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на северо-востоке Афганистана

Сильное землетрясение зафиксировали во вторник в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает агентство Associated Press.

Магнитуда подземных толчков составила 5,1. Сильнее всего землетрясение ощущалось в районе Шигнан.

Пока данных о жертвах или разрушениях не поступало.

В июне в центральном регионе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Жертвами стали около 1 тыс. человек, еще сотни пострадали.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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