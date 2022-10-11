Шахбазов примет участие на «Российской энергетической неделе» в Москве

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетит РФ по приглашению вице-премьера России Александра Новака, сообщила пресс-служба министерства энергетики.
«Шахбазов примет участие в пятом международном форуме «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве 12-14 октября», - говорится в информации.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», на форуме запланировано участие главы Шахбазова в обсуждениях в рамках панели «Новые вызовы, новые возможности. Что ждет мировой рынок нефти и газа?» и проведение двусторонних встреч.
В форуме примут участие представители правительств ряда стран, международных организаций, работающих в сфере энергетики, руководители крупных компаний и ведущие эксперты.
«Планируется обсуждение вопросов использования традиционных и возобновляемых источников энергии, сотрудничества на глобальных рынках энергетики, энергоперехода и других актуальных вопросов», - подчеркивает Минэнерго.
Н.Аббасова
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