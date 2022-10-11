Азербайджан и Кыргызстан создают совместный фонд развития с капиталом в $25 млн

Баку и Бишкек подписали соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития.
Соглашение о создании фонда подписано между кабинета министров Азербайджана и Кыргызстана по итогам переговоров на высшем уровне во вторник в Бишкеке.
Фонд учреждается в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей.
«Уставной капитал совместного двустороннего инвестиционного фонда составит $25 млн, штаб-квартира будет находится в г. Бишкек», - отмечается в информации на сайте президента Кыргызстана.
Создание фонда послужит импульсом для активизации и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере.
Фонд будет осуществлять инвестиции в приоритетные для учредителей проекты в Кыргызстане путем предоставления кредитов и займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны.
Приоритетными сферами для инвестиций являются АПК, сектор водоснабжения, здравоохранения, автомобильная промышленность, наука, исследования и технологии, газопромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность и др.
Р.Керимов
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