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Бизнес и законодательство 11.10.2022 16:41

Азербайджан и Кыргызстан создают совместный фонд развития с капиталом в $25 млн

Баку и Бишкек подписали соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития.

Соглашение о создании фонда подписано между кабинета министров Азербайджана и Кыргызстана по итогам переговоров на высшем уровне во вторник в Бишкеке.

Фонд учреждается в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, модернизации и развитию экономики, эффективному использованию возможностей.

«Уставной капитал совместного двустороннего инвестиционного фонда составит $25 млн, штаб-квартира будет находится в г. Бишкек», - отмечается в информации на сайте президента Кыргызстана.

Создание фонда послужит импульсом для активизации и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере.

Фонд будет осуществлять инвестиции в приоритетные для учредителей проекты в Кыргызстане путем предоставления кредитов и займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории страны.

Приоритетными сферами для инвестиций являются АПК, сектор водоснабжения, здравоохранения, автомобильная промышленность, наука, исследования и технологии, газопромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность и др.

Р.Керимов

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ФОНД, СОВМЕСТНЫЙ

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