В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 92 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 278, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 15 случаях.

За сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 931 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 811 тыс. 821 человек (+ 94 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 526 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 313 тестов на коронавирус против 1 тыс. 408 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 277 тыс. 812 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде