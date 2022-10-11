В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 92 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 822 тыс. 278, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 15 случаях.
За сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 931 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 811 тыс. 821 человек (+ 94 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 526 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 313 тестов на коронавирус против 1 тыс. 408 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 277 тыс. 812 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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