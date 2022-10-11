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Макроэкономика 11.10.2022 17:03

Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 3,7% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 3,7%.

Такой прогноз указан в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в июле МВФ рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 3,8%.

МВФ рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 2,5% (июльский прогноз – рост на 2,6%).

На 2027 год фонд рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 2,5%.

По прогнозам фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году ускорится до 12,2% с 6,7% в 2021 году (июльский прогноз – 12,3%), в 2023г – замедлится до 10,8% (июльский прогноз – 9,5%), в 2027 году – до 4%.

МВФ профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 31,7% ВВП (июльский прогноз – 24,6% ВВП), на 2023 год – 31,4% ВВП (июльский прогноз – 21,6% ВВП). На 2027 год профицит счета прогнозируется фондом на уровне 9,6% ВВП.

По оценкам фонда, безработица в Азербайджане в 2022 году замедлится до 5,9% с 6% в 2021 году и до 5,8% в 2023 году.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%, в 2023г – 2,7%, среднегодовую инфляцию – 12,5% и 6,9% соответственно.

В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%, среднегодовая инфляция - 6,7%.

А.Азизов

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Тэги: МВФ, ВВП, ПРОГНОЗ


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