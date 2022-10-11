Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 3,7% - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) рост ВВП Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 3,7%.
Такой прогноз указан в октябрьском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», в июле МВФ рост ВВП Азербайджана в текущем году прогнозировал на уровне 3,8%.
МВФ рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 2,5% (июльский прогноз – рост на 2,6%).
На 2027 год фонд рост ВВП Азербайджана прогнозирует на уровне 2,5%.
По прогнозам фонда, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году ускорится до 12,2% с 6,7% в 2021 году (июльский прогноз – 12,3%), в 2023г – замедлится до 10,8% (июльский прогноз – 9,5%), в 2027 году – до 4%.
МВФ профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 31,7% ВВП (июльский прогноз – 24,6% ВВП), на 2023 год – 31,4% ВВП (июльский прогноз – 21,6% ВВП). На 2027 год профицит счета прогнозируется фондом на уровне 9,6% ВВП.
По оценкам фонда, безработица в Азербайджане в 2022 году замедлится до 5,9% с 6% в 2021 году и до 5,8% в 2023 году.
Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,5%, в 2023г – 2,7%, среднегодовую инфляцию – 12,5% и 6,9% соответственно.
В 2021 году рост ВВП Азербайджана составил 5,6%, среднегодовая инфляция - 6,7%.
А.Азизов
Байрамов, Мирзоян и Лавров встретятся в пятницу в Астане
Баку и Бишкек нацелены на увеличение взаимного товарооборота - Алиев
Азербайджан и Кыргызстан подготовят пятилетнюю программу развития сотрудничества
Средние расходы британцев на еду вырастут на 643 фунта в 2022г
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Семьям погибших и потерпевших при ракетных обстрелах ВС Армении города Гянджа выплачено почти 5 млн манат компенсаций - Генпрокуратура
В Гадруте открылся центр семейного здоровья
Капремонт асфальтового покрытия на улицах Мингечевира обойдется почти в 2,2 млн манатов
Алиев: первая группа жителей Лачина может вернуться в город до конца 2023г
Украина получила от ФРГ первую установку ПВО Iris-T
Нынешние санкции ЕС против РФ неэффективны, требуется их пересмотр - Орбан
В МИД РФ посоветовали США отказаться от санкций для стабилизации нефтяных цен
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
«Возврат НДС» в приложении Yelo!
AccessBank участвует в международном банковском форуме SIBOS 2022
Команда Бакинской высшей школы нефти вновь представит Азербайджан в NASA
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично