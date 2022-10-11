Азербайджан и Кыргызстан подготовят пятилетнюю программу развития сотрудничества

Баку и Бишкек подготовят пятилетнюю программу развития сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, сообщил президент Кыргызстан Садыр Жапаров.

«В канун 30-й годовщины установления дипломатических отношений мы договорились в качестве следующего этапа ускорить функционирование совместного фонда развития, выйти на подписание пятилетней комплексной программы развития сотрудничества и провести Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане в 2023 году, а в 2024 году Дни культуры Азербайджана в Кыргызстане», - заявил во вторник Жапаров по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Бишкеке.

Жапаров выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений, отметив, в Бишкеке будут рады «приходу азербайджанских инвесторов в Кыргызстан и готовы к взаимодействию в экономических отраслях».

«Многое еще предстоит сделать в транспортно-логистической сфере, информационно-коммуникационных технологиях, образовании, туризме, спорте», - добавил он.

Глава кыргызского государства выразил удовлетворение итогами переговоров с Алиевым.

Он отметил, что стороны «в духе стратегического партнерства провели содержательные переговоры по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя государствами, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной тематики, представляющим взаимный интерес».

По словам президента Кыргызстана, переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, «которые характеризуют братские отношения между нашими государствами».

«Мы подтвердили неизменность курса на активизацию и расширение стратегического партнерства», - подчеркнул Жапаров.

Р.Керимов