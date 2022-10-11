Баку и Бишкек нацелены на увеличение взаимного товарооборота - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Бишкек нацелены на достижение конкретных результатов в вопросах расширения сотрудничества.

«Мы подробно обсудили широкий спектр вопросов, начиная от культурно-гуманитарного сотрудничества, экономического, транспортного взаимодействия, вопросы, связанные с образовательной сферой и сферой высоких технологий. Должен сказать, что долгое время два азербайджанских спутников оказывают услуги кыргызским партнерам и мы определили дальнейшие пути развития. С началом строительства новой железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан появится возможность увеличения товарооборота и удешевления транспортных грузов», - заявил Алиев во вторник в Бишкеке по итогам переговоров на высшем уровне с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что Баку и Бишкек нацелены на конкретные результаты.

«Мы имеем общую историю, мы друг друга понимаем, поддерживаем. Обменивались мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций», - заявил Алиев.

Р.Керимов