Столтенберг сообщил о планах НАТО увеличить количество военной техники и боеприпасов

На предстоящем 12-13 октября совещании министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе предполагается принять решение об увеличении арсенала боеприпасов и количества военной техники стран альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"На этой встрече министров мы примем решение по увеличению наших запасов боеприпасов и техники, чтобы ускорить доставку сил и средств и использовать процесс оборонного планирования НАТО для обеспечения промышленности долгосрочным спросом, необходимым для наращивания производства", - сказал глава Североатлантического альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.