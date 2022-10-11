Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

10.10 $/bbl +/- WTI 91.13 -1.51 Brent 96.19 -1.73

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.10.2022 17:43

Столтенберг сообщил о планах НАТО увеличить количество военной техники и боеприпасов

На предстоящем 12-13 октября совещании министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе предполагается принять решение об увеличении арсенала боеприпасов и количества военной техники стран альянса, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"На этой встрече министров мы примем решение по увеличению наших запасов боеприпасов и техники, чтобы ускорить доставку сил и средств и использовать процесс оборонного планирования НАТО для обеспечения промышленности долгосрочным спросом, необходимым для наращивания производства", - сказал глава Североатлантического альянса во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az