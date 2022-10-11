НАТО не будет переносить ежегодные учения по ядерному сдерживанию - генсек

В НАТО не планируют переносить намеченные на октябрь учения по ядерному сдерживанию, так как это подало бы неверный сигнал, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это плановые учения. Мы их проводим каждый год, чтобы убедиться, что наши силы ядерного сдерживания остаются эффективными и что обеспечивается безопасность на объектах", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По информации на сайте НАТО, учения Steadfast Noon пройдут на следующей неделе.

Столтенберг пояснил, что дату учений определили давно: еще до начала боевых действий в Украине.

"Отмена этих учений послала бы неверный сигнал", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналиста о том, разумно ли проводить такие учения сейчас, учитывая сложную международную обстановку. По словам Столтенберга, "сейчас время, когда нужно проявлять твердость и показывать, что НАТО готова защищать всех своих членов".