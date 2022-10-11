Министры обороны НАТО обсудят защиту критически важной инфраструктуры альянса - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что вопрос защиты критически важной инфраструктуры стран альянса входит в повестку дня совещания министров обороны государств-членов организации, которое соберется 12-13 октября в Брюсселе.

"Мы рассмотрим вопрос защиты нашей критически важной инфраструктуры. НАТО работает над этим уже много лет. И после диверсии против газопровода "Северный поток" мы еще больше усилили нашу бдительность по всем направлениям", - сообщил генсек Североатлантического альянса во вторник на пресс-конференции.

Он сказал, что в связи с этим НАТО удвоила свое присутствие в Балтийском и Северном морях с 15 до 30 кораблей при поддержке самолетов морского патрулирования и подводных сил и средств.

"Эти усилия координируются с военно-морским командованием НАТО", - добавил Столтенберг.

"Союзники также усиливают безопасность вокруг ключевых объектов и активируют обмен разведданными", - отметил генсек альянса. Он пообещал, что будут предприняты дальнейшие шаги для защиты критически важной инфраструктуры. НАТО, по его словам, "сплоченно и решительно отреагирует на возможные удары" по своей критической инфраструктуре.

Отвечая на вопросы, Столтенберг пояснил, что в рамках укрепления устойчивости критически важной инфраструктуры проводится больше учений, идет обмен передовой практикой, согласованы руководящие принципы, касающиеся такой инфраструктуры. В том числе речь идет о подводных трубопроводах и кабелях, энергосетях.

Генеральный секретарь НАТО не стал комментировать ситуацию с диверсией в отношении "Северных потоков", сославшись на ведущиеся расследования. "Подождем результатов этих расследований", - сказал Столтенберг.