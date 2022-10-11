Нынешние санкции ЕС против РФ неэффективны, требуется их пересмотр - Орбан

Санкции, введенные ЕС против РФ, не лишают Москву доходов в энергетической сфере, их нужно пересматривать, заявил изданию журналу Cicero премьер Венгрии Виктор Орбан.
"Я предлагаю не отменить санкции, а заново их выработать", - сказал премьер Венгрии.
"В энергетике мы гномы, а Россия, напротив, великан. Гном вводит санкции против великана и затем удивляется, а почему они не работают", - продолжил Орбан.
Он также сказал, что в энергетической сфере не в интересах Европы сменить зависимость от России на зависимость от США. По словам Орбана, для обретения независимости Европа нуждается в четырех или пяти поставщиках энергоресурсов.
Говоря о ситуации на Украине, премьер высказался за прекращение военных действий. "Я принадлежу к мирному лагерю, поэтому я выступаю за немедленное прекращение огня, независимо от того, что думают украинцы", - заявил Орбан.
Кроме того, Орбан заявил, что в данный момент Запад "слаб, как никогда раньше". Он уточнил, что ни Индия, ни африканские страны не встали на сторону США против России, чего нельзя было представить ранее. В то же время, по мнению Орбана, соглашение о прекращении огня на Украине должны заключать США и РФ, поскольку Вашингтон оказывает различную поддержку Киеву.
"Надежда на мир носит имя - Дональд Трамп", - резюмировал Орбан.
В конце сентября в канцелярии венгерского премьера заявляли, что Будапешт по-прежнему не готов поддержать предложения по санкциям против России, если эти меры будут касаться энергетики.
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