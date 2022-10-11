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Внешняя политика 11.10.2022 18:56

Байрамов, Мирзоян и Лавров встретятся в пятницу в Астане

Главы МИД Армении, Азербайджана и России проведут трехстороннюю встречу в пятницу в Астане, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"По инициативе российской стороны 14 октября в Астане планируется проведение трехсторонней встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - сказал Унанян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД


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