Байрамов, Мирзоян и Лавров встретятся в пятницу в Астане

Главы МИД Армении, Азербайджана и России проведут трехстороннюю встречу в пятницу в Астане, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
"По инициативе российской стороны 14 октября в Астане планируется проведение трехсторонней встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", - сказал Унанян.
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