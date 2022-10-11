Турция займется добычей нефти и газа в водах Ливии - Эрдоган

Анкара намерена добывать нефть и газ в водах Ливии в рамках энергетического соглашения, заключенного Турцией с этой страной, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"После соглашения по углеводородам, подписанного нами с Ливией, мы будем вести сотрудничество в новой области - в добыче нефти и других ресурсов с ливийского континентального шельфа ", - приводит его слова Bloomberg.
Также Эрдоган заявил о планах удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода, который идет из Азербайджана через Грузию и Турцию в Грецию.
Bloomberg напоминает, что на прошлой неделе это соглашение заключили Анкара и администрация Абдель Хамида ад-Дбейбы: он должен был покинуть пост премьера после 25 декабря 2021 г., но не сделал этого, сославшись на срыв президентских выборов в Ливии. В результате премьер другого ливийского правительства Фатхи Башага отверг это соглашение, подчеркнув, что ад-Дбейба не имеет полномочий заключать договора с зарубежными государствами.
При этом нынешние договоренности основаны на соглашении 2019 года, которое Анкара заключила с предыдущим признанном на международном уровне правительством Ливии, и которому Турция оказала военную помощь в противостоянии с силами маршала Халифы Хафтара.
В свою очередь в ЕС заявили, что новое соглашение не соответствует нормам Конвенции ООН по морскому праву и нарушает интересы третьих сторон. Также Греция, Кипр и Египет расценивают договор как попытку Турции доминировать в водах региона.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, поддерживавшийся армией маршала Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживали Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Греция и Кипр. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.
В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства.
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